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DWI TSE - Brain
DWI TSE - Brain
MR Clinical application
MRI software
DWI TSE - Brain
MR Clinical application
MRI software
DWI TSE allows diffusion imaging with excellent signal-to-noise ratio and sharpness with reduced geometric distortion*, especially in challenging anatomies such as inner ear.
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Documentation
Brochure
Clinical applications brochure
(10.98 MB)
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Clinical image gallery
Axial DWI TSE (b1000)
Axial DWI TSE (ADC)
Coronal DWI TSE (b1000)
Axial DWI TSE (b1000)
Documentation
Clinical applications brochure
PDF
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10.98 MB
Disclaimer
* Compared to DWI EPI
Philips - DWI TSE - Brain MR Clinical application - Philips